Алишер и Шамсудин уже год занимаются спортивной гимнастикой. И все это время талант мальчиков поддерживает фонд "Облака", оплачивая тренировки в рамках программы "Поддержи чемпиона".

Благотворительный проект "Поддержи чемпиона" реализуют фонд "Облака" и предприниматель Евгений Шафорост. Благодаря программе, талантливые дети из нуждающихся семей смогут исполнить мечту и реализовать свои способности.

Евгений Шафорост – попечитель фонда, генеральный спонсор проекта "Поддержи чемпиона" и директор компании "ВОТЭТОЧАЙ". В этом году Евгений стал финалистом конкурса "Лидеры России", поэтому совместно с фондом он принял решение сделать программу всероссийской. Для Евгения важно объединить всех российских предпринимателей, чтобы помогать детям развиваться.



"Чем больше вы заботитесь об окружающих вас людях, тем больше становятся ваши возможности и ваш потенциал как предпринимателя. Там есть прямая, хоть и не очевидная взаимосвязь. Проект, который мы создали, называется "Поддержи чемпиона". При его создании мы исходили из ценностей, которые близки каждому предпринимателю. Поэтому он получился про развитие и про изменения в жизни", – поделился Евгений Шафорост.



В прошлом году 10 ребятишек из малоимущих и многодетных семей получили возможность бесплатно заниматься в музыкальных, творческих и спортивных секциях и получать все необходимое для этих занятий. И они добились немалых результатов. Тогда Евгений выделил 165 000 рублей на реализацию программы.

В этом году проект станет еще масштабнее – в список включили 32 ребенка. Кто-то раньше занимался, но теперь у семьи нет возможности оплачивать тренировки, а кто-то никогда не посещал внешкольные занятия.

Еще в этом году в проект добавлены дети-инвалиды из малоимущих семей, которым положены занятия по показаниям врача – например, бассейн, ЛФК. Но семья это оплачивать не в состоянии. Дети в основном из многодетных семей.

В феврале Евгений Шафорост снова выступил главным спонсором программы и выделил 190 000 рублей на старт.

Фото Алексея Кашинского

Халида, мама Алишера и Шамсудина, никогда не думала, что сможет дать своим мальчикам возможность посещать тренировки. Но явно видела – талант у них есть. Гибкие от природы, они просто созданы для спортивной гимнастики. Но у семьи не было финансовой возможности оплачивать занятия в секции. Вот мальчишки и демонстрировали самостоятельно разученные шпагаты и мостики дома на радость родителей.

В прошлом году мальчики попали в программу поддержки способных ребят из малоимущих семей. У них появилась возможность каждый день заниматься с тренером в прекрасном зале и реализовать свой талант. Пошла на гимнастику и их маленькая сестренка Амира. По словам тренера, девочку ждет большое будущее.

Мальчишки уже добиваются немалых успехов. Алишер занял 1-е место по нормативам перед Новым годом. Его планируют перевести в сборную, где он будет заниматься с еще большим усердием ежедневно. Шамсудину тоже очень нравится, и он старается.

А вот теперь и новые достижения. На последних соревнованиях Алишер занял первое место, а Шамсудин – третье. Благодаря программе "Поддержи чемпиона" они будут достигать все новых и новых вершин.

Вы можете поддержать Алишера и Шамсудина, а еще их сестренок Амиру и Альфию, которые тоже включены в проект благотворительного фонда "Облака".

Пожертвовать деньги на поддержку маленьких талантов вы можете на сайте поддержичемпиона.рф.

Здесь вы можете помочь пожертвованием проекту в целом или конкретному ребенку. На сайте представлены истории детей, находящихся под опекой благотворительного фонда "Облака".

Этот проект очень важен, ведь с его помощью наделенные невероятным талантом дети, которые живут в бедных семьях, обретают шанс изменить свою жизнь.

Совершить пожертвование можно по удобным для вас реквизитам фонда c сообщением "Поддержи чемпиона":

– пожертвование через сайт: www.fondoblaka.com/pozhertvovat (перевод в три клика, нужно ввести данные своей карты и выбрать любую сумму пожертвования);

– карта Сбербанк: 5469 0200 1268 3240, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда и основатель);

– по номеру телефона, привязанного к карте фонда: +79609612442, Семененко Д.А.;

– отправить смс на короткий номер 3434 с кодовым словом Облака 300 (сумма после пробела может быть от 50 рублей). Некоторые операторы дают сбои при попытке сделать перевод по короткому номеру. Просим вас не сдаваться после первой попытки. Если ваш оператор дал сбой, выберите, пожалуйста, другой способ пожертвования;

– для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, существует расчетный счет в Альфа-Банке. Все адресные поступления от физических лиц публикуются в отчетах под постом: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774. Если вы приняли решение оформить пожертвование через сайт, то лучше сделать это через договор пожертвования. Для этого позвоните юристу благотворительного фонда "Облака" на прямой телефон: 89039571668, и в течение 30 минут договор будет оформлен и выслан вам для согласования на ту сумму, которую вы решили пожертвовать.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

Телефон юриста фонда для оформления юридического пожертвования:

+79039571668 Елизавета Хазова

Телефон директора фонда по любым вопросам:

+79609612442 Джамиля Семененко

Сайт фонда

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