Актриса Лиза Шеридан умерла 25 февраля в своем доме в Новом Орлеане, сообщает Deadline. Ей было 44 года.

Причина смерти пока не установлена. Уточняется, что гибель женщины стала неожиданной и шокирующей для ее близких.

Шеридан больше всего известна своими ролями в американских сериалах.

Российской публике могли запомниться ее роли доктора Брук Харпер в сериале "Менталист" и Лизы в "Диагноз: убийство" (эпизод: "Убийца внутри").

Американцы лучше всего знают актрису по сериалу "Вторжение" ("Нашествие"). Шеридан там сыграла главную роль.