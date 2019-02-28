Актриса Лиза Шеридан умерла 25 февраля в своем доме в Новом Орлеане, сообщает Deadline. Ей было 44 года.
Причина смерти пока не установлена. Уточняется, что гибель женщины стала неожиданной и шокирующей для ее близких.
Шеридан больше всего известна своими ролями в американских сериалах.
Российской публике могли запомниться ее роли доктора Брук Харпер в сериале "Менталист" и Лизы в "Диагноз: убийство" (эпизод: "Убийца внутри").
Американцы лучше всего знают актрису по сериалу "Вторжение" ("Нашествие"). Шеридан там сыграла главную роль.
Комментарии
вот вам и повышение пенсионного возраста
Продолжительность жизни увеличилась, говорят Они.
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