Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев предложил министру цифрового развития Константину Носкову учредить всероссийский День без смартфона, сообщает RT.

Депутат считает, что это привлечет внимание к необходимости ответственно относиться к использованию мобильных устройств.

Кроме того, он рассчитывает, что такая мера станет отправной точкой обсуждения путей снижения зависимости людей от гаджетов и соцсетей.

В качестве аргумента он привел тот факт, что если раньше только 10-15% населения мегаполиса постоянно использовали такую технику, то теперь – 80%.

"В связи со столь высокой зависимостью люди утрачивают свои социальные навыки, способность к творческому мышлению, что приводит к разложению морально-нравственных ценностей и устоев в обществе", — констатировал парламентарий.