Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал достаточно необычную идею закрепить в законодательстве США регулярные доклады разведки о имуществе, партнерах и тайных союзов Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Он назвал инициативу Вальдеса Демингса и Элиса Стефаника "русофобскими потугами".

При этом пресс-секретарь заметил, что в последнее время американцы слишком часто обсуждают Россию, Путина и его окружение.

"То ли своих забот у них мало?", — искренне удивился Песков, уточнив, что может быть именно в этом американские конгрессмены видят свою работу.