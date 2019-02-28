Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 февраля внесли на рассмотрение депутатов законопроект об "ипотечных каникулах".

Он стал первым законопроектом из пакета законодательных инициатив Владимира Путина, которые он озвучил в послании ФС на прошлой неделе.

Инициатива предусматривает льготный период на срок до полугода для заемщиков по ипотеке, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Во время "ипотечных каникул" они могут самостоятельно установить себе размер ежемесячного взноса либо не платить его совсем.

Банкам дается пять дней на то, чтобы дать ответ желающему получить отсрочку.

"Ипотечные каникулы" станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%", — пояснил Володин.