Глава Алтайского края Виктор Томенко объявил о выделении дополнительных средств на развитие системы здравоохранения региона, сообщает краевое правительство.

550 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт учреждений здравоохранения.

Большая часть суммы уйдет непосредственно на ремонтные работы в самих зданиях, а также подготовку их помещений к установке современного медицинского оборудования.

Особое внимание уделят детским поликлиникам. Запланирован ряд мероприятий, чтобы сделать пребывание детей в больницах максимально комфортным.

В их числе организация крытых колясочных, отдельных входов для больных детей, открытых регистратур с информатами, электронных табло с расписанием приема врачей и колл-центров.

Также поручено подготовить игровые зоны для детей, комнаты для кормления грудных детей, кабинеты неотложной помощи, зоны комфортного пребывания в холлах.

Кроме того, клиники оборудуют системами навигации и входами с автоматическими дверями.

25 млн выделят на развитие медколледжей. Еще 14 миллионов рублей направят на приобретение дизель-генераторных установок для бесперебойной подачи тока объектам здравоохранения.