На время работ перекрыта проезжая часть Чеглецова / Фото: мэрия Барнаула

Коммунальная авария случилась в Барнауле сегодня, 28 февраля, на улице Чеглецова в районе дома №19, сообщили в городской администрации.

Порыв случился на водопроводе диаметром 200 мм. Специалисты барнаульского водоканала устраняют повреждение.

Несмотря на то, что выхода воды на поверхность нет, на время работ перекрыта проезжая часть Чеглецова на участке от дома №22 до пересечения с улицей 80-й Гвардейской.

Организован подвоз воды населению. Первая машина с водой уже находится на месте ЧП. Подать заявку на подвоз воды можно по телефону 8 (3852) 28-22-00.