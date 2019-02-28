Подросток заманил под предлогом игры трехлетнюю девочку в душевую кабину общежития, где надругался над ней, используя ее беспомощное состояние, сообщает региональное СУ СКР по Новосибирской области.

Шокирующий инцидент случился в Октябрьском районе Новосибирска 27 февраля 2019 года.

14-летний подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершения им насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет).

Известно, что парень учится в седьмом классе одной из городских школ. По месту учебы характеризуется отрицательно. Растет в "неблагополучной" неполной семье.

Школьника временно поместили в медучреждение, где ему предстоит пройти психолого-сексолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Потерпевшая девочка находится под наблюдением психологов специализированного центра реабилитации.

Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.