Подросток заманил под предлогом игры трехлетнюю девочку в душевую кабину общежития, где надругался над ней, используя ее беспомощное состояние, сообщает региональное СУ СКР по Новосибирской области.
Шокирующий инцидент случился в Октябрьском районе Новосибирска 27 февраля 2019 года.
14-летний подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет").
Известно, что парень учится в седьмом классе одной из городских школ. По месту учебы характеризуется отрицательно. Растет в неблагополучной неполной семье.
Школьника временно поместили в медучреждение, где ему предстоит пройти психолого-сексолого-психиатрическую судебную экспертизу.
Потерпевшая девочка находится под наблюдением психологов специализированного центра реабилитации.
Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
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