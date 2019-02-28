Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, когда по итогам перерасчета получат дополнительные выплаты неработающие пенсионеры, сообщает РИА Новости.

Во время выступления на заседании правительства он заявил о том, что изменения в законодательстве для перерасчета пенсий депутаты должны принять на весенней сессии.

"Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, — подчеркнул Медведев. — И деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года".

По его словам, по новой системе все пенсионеры почувствуют индексацию пенсий, независимо от их размера.

"Доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году", — пообещал премьер-министр.