Воздушное судно упало прямо на дом в дачном обществе "Подлипки-3" / Фото: vk.com/public161695544

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Воздушное судно упало прямо на дом в дачном обществе "Подлипки-3". Никто из его жильцов не пострадал.

Следователи расследуют дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц").

Причины падения самолета пока неизвестны. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.