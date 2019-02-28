Воздушное судно упало прямо на дом в дачном обществе "Подлипки-3" / Фото: vk.com/public161695544
Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Воздушное судно упало прямо на дом в дачном обществе "Подлипки-3". Никто из его жильцов не пострадал.
Следователи расследуют дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц").
Причины падения самолета пока неизвестны. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Комментарии