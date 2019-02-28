Член правления общественного вещателя Украины Александра Кольцова в интервью в эфире телеканала "Прямой" рассказала о ситуации с популярным музыкальным конкурсом, сообщает ТАСС.

По ее словам, страна может отказаться от участия не только в Евровидении-2019, но и в следующем.

Такой вариант событий случится, если в нем победит россиянин Сергей Лазарев, следовательно, конкурс 2020 года будет проходить в РФ.

В таком случае Кольцова предложила заменить Евровидение на конкурс "Лучшая песня Украины".

Напомним, ранее призеры национального отбора – Maruv, Freedom Jazz и KAZKA – поочередно отказались выступать на Еровидении-2019 из-за того, что для этого от них требовали разорвать любые связи с Россией и российскими ценителями их творчества.