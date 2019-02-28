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СМИ: Роскомнадзор случайно заблокировал мобильный банк ВТБ

, ИА "Амител"
Названа предполагаемая причина сбоя приложений для распоряжения деньгами
28 февраля многим клиентам банков не удалось войти в мобильные приложения для распоряжения своими средствами / Фото: pixabay.com

28 февраля многим клиентам банков не удалось войти в мобильные приложения для распоряжения своими средствами / Фото: pixabay.com

Роскомнадзор при очередной блокировке IP-адресов для борьбы с мессенджером Telegram случайно отключил от мобильного банка ВТБ, "Открытия" и Россельхозбанка часть пользователей, сообщает ruposters.ru.

28 февраля многим клиентам банков не удалось войти в мобильные приложения для распоряжения своими средствами.

Ранее уже случались ошибочные блокировки Роскомнадзором.

Так, в январе он заблокировал 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих компании Amazon.

Позднее их вывели из реестра запрещенных.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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