Роскомнадзор при очередной блокировке IP-адресов для борьбы с мессенджером Telegram случайно отключил от мобильного банка ВТБ, "Открытия" и Россельхозбанка часть пользователей, сообщает ruposters.ru.
28 февраля многим клиентам банков не удалось войти в мобильные приложения для распоряжения своими средствами.
Ранее уже случались ошибочные блокировки Роскомнадзором.
Так, в январе он заблокировал 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих компании Amazon.
Позднее их вывели из реестра запрещенных.
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