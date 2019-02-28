Роскомнадзор при очередной блокировке IP-адресов для борьбы с мессенджером Telegram случайно отключил от мобильного банка ВТБ, "Открытия" и Россельхозбанка часть пользователей, сообщает ruposters.ru.

28 февраля многим клиентам банков не удалось войти в мобильные приложения для распоряжения своими средствами.

Ранее уже случались ошибочные блокировки Роскомнадзором.

Так, в январе он заблокировал 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих компании Amazon.

Позднее их вывели из реестра запрещенных.