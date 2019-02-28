ФАС предложила законопроект о максимальных тарифах на изготовление автомобильных номеров. Документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

Антимонопольщики предлагают, чтобы цена госномеров для автомобилей не превышала двух тысяч рублей.

Еще ниже предлагается опустить ценовую планку на приобретение номерных знаков на мотоциклы, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины – до 1,5 тысяч рублей.

Транзитные номера обойдутся всего лишь в 200 рублей.

Стоимость документа о регистрации транспорта для автолюбителей будет зависеть также от материала свидетельства.

Если оно бумажное, то обойдется максимум в 500 рублей, если пластиковое – в 1,5 тысячи.

Согласно законопроекту, изменения должны вступить в силу с 4 августа.