Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор майору Черноморского флота и его гражданской супруге, обвиняемым в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщает ТАСС.

Как установлено судом и следствием, мужчина совершил преступление путем выдачи гостайны, а женщина – шпионажа.

Гражданка РФ была завербована сотрудником главного управления разведки Украины. Она и привлекла возлюбленного к передаче секретных сведений о деятельности частей и соединений Черноморского флота разведчикам соседнего государства в обмен на финансовое вознаграждение.

Суд признал пару виновными и приговорил их к лишению свободы. Теперь уже бывшему военнослужащему назначено 10 лет колонии строгого режима, а его соучастнице – 9 лет колонии общего режима.