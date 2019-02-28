Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило административный протокол в отношении социальной сети Facebook, сообщает пресс-центр регулятора.

Нарекания вызвало отсутствие реакции руководства компании на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей.

Ранее было определено, что такая информация должна храниться только на территории РФ.

За игнор в отношении компании составлено дело по статье 19.7 КоАП РФ (непредоставление сведений).

Отметим, что максимальные санкции статьи предусматривают для юридических лиц пять тысяч рублей штрафа.