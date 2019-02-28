Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило административный протокол в отношении социальной сети Facebook, сообщает пресс-центр регулятора.
Нарекания вызвало отсутствие реакции руководства компании на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей.
Ранее было определено, что такая информация должна храниться только на территории РФ.
За игнор в отношении компании составлено дело по статье 19.7 КоАП РФ (непредоставление сведений).
Отметим, что максимальные санкции статьи предусматривают для юридических лиц пять тысяч рублей штрафа.
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