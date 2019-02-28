Семь лыжников попали под мощную снежную лавину в Архызском ущелье, сообщает СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике.

В результате один из туристов получил несовместимые с жизнью травмы. Он погиб на месте ЧП.

Остальные шестеро отдыхающих остались живы. Они доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По факту происшествия у горы Дукка следователи проводят доследственную проверку. Они проверяют действия организаторов отдыха на признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.