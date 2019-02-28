27 февраля скончался сценарист, драматург, член Союза кинематографистов РФ Владислав Федосеев, сообщили в организации. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Наибольшую славу ему принесла лента-приключение "Земля Санникова". Также он достаточно успешно работал и в других жанрах.

Владислав Федосеев написал сценарии к 14 фильмам. В их числе комедия "А человек играет на трубе", вестерн – "Легенда древних гор", историческая хроника "Преподобный Сергий" и психологическая драма "Степной король Лир".

Прощание с культурным деятелем пройдет 1 марта в Николо-Архангельском крематории. Оно начнется в 14:00.