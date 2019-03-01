Microsoft подготовила отчет по киберпреступности за 2018 год, сообщает astera.ru.

Как выяснилось, многие хакеры переключились с вирусов-вымогателей на фишинг-атаки.

Если первый вид интернет-преступности за год стал использоваться на 73% меньше, то второй дал рост 350%.

Вероятно, это связано с тем, что все больше людей пользуются электронными финансами, а похищение логинов и паролей может дать к ним доступ.

При этом доля фишинговых писем от общего их количества взлетела с 0,14% до 0,49%, то есть в среднем каждое двухсотое полученное письмо. Общее же их количество достигло 2,254 млрд.