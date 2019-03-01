Американские ученые придумали дешевый и быстрый способ получать каннабиноиды для использования в медицине, сообщает hightech.plus со ссылкой на Guardian.

Они посчитали, что слишком расточительно тратить в среднем 3% электроэнергии Калифорнии на теплицы, в которых растет марихуана.

Исследователи решили проблему, внедрив в штаммы дрожжей 12 генов, позаимствованных у конопли.

В результате их ГМО-дрожжи производят различные каннабиноиды, а не этанол.

При этом размножаются они точно так же, как и обычные дрожжи – достаточно просто добавить сахара.

Теперь ученые создали свою компанию, которая планирует организовать массовое производство каннабиноидов для использования в медицинских и научных целях.