Американские ученые придумали дешевый и быстрый способ получать каннабиноиды для использования в медицине, сообщает hightech.plus со ссылкой на Guardian.
Они посчитали, что слишком расточительно тратить в среднем 3% электроэнергии Калифорнии на теплицы, в которых растет марихуана.
Исследователи решили проблему, внедрив в штаммы дрожжей 12 генов, позаимствованных у конопли.
В результате их ГМО-дрожжи производят различные каннабиноиды, а не этанол.
При этом размножаются они точно так же, как и обычные дрожжи – достаточно просто добавить сахара.
Теперь ученые создали свою компанию, которая планирует организовать массовое производство каннабиноидов для использования в медицинских и научных целях.
Комментарии
Тварь, тварь и еще раз ТВАРЬ! А законы гуманные-посидит, выйдет, там конечно опустят, выйдет еще большей тварью. Всё -его жизнь , как человеку ОКОНЧЕНА!