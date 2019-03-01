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32 самолета вели воздушный бой между Индией и Пакистаном

, ИА "Амител"
Индийские летчики прогнали со своей территории превосходящего числом противника, но потеряли самолет

В общей сложности 32 самолета участвовали в воздушном бою между Пакистаном и Индией в районе Кашмира, сообщает "МИР 24" со ссылкой на телеканал NDTV.

Индийская авиация поднялась по тревоге, когда 24 самолета ВВС Пакистана пересекли линию разграничения и нанесли удары по военным объектам Индии.

Восемь истребителей (четыре Су-30МКИ, по два – МиГ-21 и Dassault Mirage 2000) вступили в схватку с противником.

В результате индийским асам ценой потери одного МиГ-21 и пленения его пилота удалось прогнать авиацию неприятеля.

По сведениям СМИ, в числе атаковавших индийцев самолетов были восемь F-16, по четыре — Dassault Mirage III и JF-17 Thunder.

Напомним, конфликт между Индией и Пакистаном обострился после теракта радикально настроенной исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад", выступающей за отделение Кашмира от Индии.

От подрыва ее смертника погибли десятки военизированных индийских полицейских. Власти страны ответили на это бомбежкой укрывшихся на территории Пакистана террористов.

Также исторический конфликт стран заключается в самом Кашмире, который каждое из государств считает своей территорией.

В связи с этим Индия обвиняет Пакистан в поддержке радикалов, которые устраивают провокации с целью настроить население города против индийского правительства.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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