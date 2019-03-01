ФСБ возбудила административные дела в отношении компаний, которые выловили свыше сотни касаток и белух в Приморском крае, сообщает gazeta.ru.

Предприятиям вменяют нарушение прав рыболовства и жестокое обращение с животными.

За это ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" грозит штраф, который в 2-3 раза превышает стоимость отловленных ими млекопитающих.

Основанием для возбуждения дел стали заключения экспертов, которые подтверждали "неудовлетворительные условиях содержания животных и необходимость выпустить их в естественную среду обитания после предварительной адаптации".

Когда же пройдет реабилитация и освобождение узников "китовой тюрьмы", в ведомстве не уточнили.

Напомним, ранее почти 900 тысяч человек, в том числе голливудские знаменитости, подписали петицию с требованием освободить касаток и белух из вольеров.