В Нью-Йорке на 89-году жизни скончался известный дирижер, пианист и композитор Андре Превин, сообщает The New York Times.

Андре Превин родился в семье немецких эмигрантов, уехавших от гитлеровского режима сначала во Францию, а затем и в США.

Несмотря на отсутствие серьезного музыкального образования юный талант начал быстро делать успехи и вскоре уже писал музыку для голливудских фильмов.

Андре Превин стал одним из восьми композиторов, получавших "Оскар" за музыку к фильму два раза подряд. У него их четыре: за фильмы "Жижи" (1958), "Порги и Бесс" (1959), "Irma la Douce" (1963) и "Моя прекрасная леди" (1964).