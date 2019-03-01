В Алтайском крае житель Рубцовска получил награду за спасение двухлетней девочки, которую мать выбросила из окна, пишет inforeactor.ru.
Инцидент произошел еще в январе 2018 года. Мать ребенка поссорилась со своим сожителем. Угрожая возлюбленному тем, что она убьет дочь, 27-летняя женщина перевесила девочку через окно и держала ее на вытянутых руках.
В какой-то момент ребенок упал с высоты третьего этажа. Как раз в это время мимо проходил молодой человек, который быстро сориентировался на месте и успел поймать ребенка.
Мать девочки в январе текущего года была осуждена. Суд приговорил ее к одному году и 11 месяцам колонии общего режима.
Мужчине, спасшему ребенка, была вручена благодарность за спасение. Также следователи подарили ему памятный презент.
Комментарии
11 месяцев за покушение на убийство ребенка? 20 лет, чтобы вышла никому не нужной развалиной
1.03.2019 09:34
ленин папа
неистово плюсую
парень молодец. Награду нужно дать и дать публично. Если он студент надо построить весь университет и перед всеми вручить. В том числе и денежную премию
А мамашу эту с папашей посадить. Минимум лет на 5 таежной колонии. Трудом грехи искупать
Да да и папашу тоже. Он виноват даже больше чем женщина
он не папаша а член...для привлечение которого самке не нужен и ребенок в данном конкретном случае.