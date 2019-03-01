Священный синод Русской православной церкви дал новое назначение для пасторской службы викарию Калужской епархии, епископу Тарусскому Серафиму (Савостьянов), пишет OKA.FM.

Отмечается, что теперь Серафим будет управлять Бийской епархией Алтайской митрополии РПЦ.

Бийский и Белокурихинский епископ прибудет к месту служения к концу следующей недели. Первое богослужение с его участием в Сибири состоится в Прощеное воскресенье, 10 марта, в Успенском кафедральном соборе, где он также будет представлен пастве митрополитом Сергием.