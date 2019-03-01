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Епископ Тарусский улетает служить на Алтай, чтобы управлять Бийской епархией

, ИА "Амител"
Теперь Серафим будет управлять Бийской епархией Алтайской митрополии РПЦ
Епископ прибудет к месту служения к концу следующей недели / Фото: oka.fm

Епископ прибудет к месту служения к концу следующей недели / Фото: oka.fm

Священный синод Русской православной церкви дал новое назначение для пасторской службы викарию Калужской епархии, епископу Тарусскому Серафиму (Савостьянов), пишет OKA.FM.

Отмечается, что теперь Серафим будет управлять Бийской епархией Алтайской митрополии РПЦ.

Бийский и Белокурихинский епископ прибудет к месту служения к концу следующей недели. Первое богослужение с его участием в Сибири состоится в Прощеное воскресенье, 10 марта, в Успенском кафедральном соборе, где он также будет представлен пастве митрополитом Сергием.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.03.2019 09:04
- гость -

А он будет есть детей?

0  0
1.03.2019 09:10
- гость -

"есть" детей? Нет, попы не едят детей, но тоже ничего хорошего не делают

0  0
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