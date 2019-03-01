Трамвай и автобус встретились в Барнауле в самом начале рабочей смены

ДТП с участием трамвая и пассажирского автобуса произошло в Барнауле в пятницу рано утром, 1 марта, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Как отмечается, происшествие случилось в районе улиц Попова и Власихинская: "Трамвай – по маршруту, а автобус – из гаража".

"Не пойму, как трамвай попал в заднюю часть правого борта. Если только автобус начал тормозить и его занесло", – задается вопросом один из членов сообщества в комментариях. Другой подписчик ему отвечает: "Трамвай начал поворачивать, скорее всего думая, что водитель автобуса не спит. А автобусник проснулся и начал маневр уклонения, либо просто занесло".