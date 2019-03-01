Курильские острова предложили переименовать депутаты Госдумы

Глава фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов в эфире телеканала "Россия 24" в четверг, 28 февраля, предложил переименовать Курильские острова в Русские.

"Вносим предложение: давайте переименуем Курильские острова и назовем их Русские острова, потому что они были, есть и будут русскими", – заявил Миронов.

По его словам, Курилы – российские исторически, поскольку их первооткрывателями были русские казаки. Он также подчеркнул, что другой принадлежности у островов быть не может.

Напомним, Россия и Япония уже многие годы ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Токио претендует на Южные Курилы, называя их своими северными территориями.