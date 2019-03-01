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Новости

Курильские острова предложили переименовать депутаты Госдумы

, ИА "Амител"
Токио претендует на Южные Курилы, называя их своими северными территориями
Миронов отметил, что первооткрывателями островов были русские казаки / Фото: flipboard.com

Миронов отметил, что первооткрывателями островов были русские казаки / Фото: flipboard.com

Глава фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов в эфире телеканала "Россия 24" в четверг, 28 февраля, предложил переименовать Курильские острова в Русские.

"Вносим предложение: давайте переименуем Курильские острова и назовем их Русские острова, потому что они были, есть и будут русскими", – заявил Миронов.

По его словам, Курилы – российские исторически, поскольку их первооткрывателями были русские казаки. Он также подчеркнул, что другой принадлежности у островов быть не может.

Напомним, Россия и Япония уже многие годы ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Токио претендует на Южные Курилы, называя их своими северными территориями.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.03.2019 09:28
- гость -

А остров Русский переименовать в Курильский-вот тебе и прорыв!

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1.03.2019 09:36
- гость -

А неплохо было бы переименовать Сергея Миронова в Мирона Сергеева

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1.03.2019 10:20
- гость -

Им просто делать нечего.

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