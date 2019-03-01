ЦБ обязал банки объяснять клиентам причины отказов в обслуживании

Центробанк обязал банки объяснять клиентам причины отказа в проведении операций или открытии счета. Об этом сообщается в четверг на сайте финансового регулятора, пишет "Парламентская газета".

Ранее ЦБ уже сообщал кредитным организациям в информационном письме от 12 сентября 2018 года о необходимости предоставлять клиентам в случае их обращения сведения о причинах отказа в проведении операции или заключении договора банковского счета, однако ряд банков оставил эту рекомендацию без внимания.

Банк России подчеркивает, что банкам следует осуществлять информирование клиентов о принимаемых в отношении них "противолегализационных" мерах в объеме, достаточном для обеспечения клиенту возможности использовать полученные сведения при реализации механизма реабилитации.

В материалах отмечается, что порядок принятия банками решений об отказах, а также информирование клиентов о причинах принятия таких решений являются предметом анализа при проведении Центробанком надзорных мероприятий.