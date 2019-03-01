ЦБ обязал банки объяснять клиентам причины отказов в обслуживании

Центробанк обязал банки объяснять клиентам причины отказа в проведении операций или открытии счета. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора, пишет "Парламентская газета".
Ранее ЦБ уже оповещал кредитные организации информационным письмом от 12 сентября 2018 года о необходимости предоставлять клиентам в случае их обращения сведения о причинах отказа в проведении операции или заключении договора банковского счета, однако ряд банков оставил эту рекомендацию без внимания.
Банк России подчеркивает, что банкам следует осуществлять информирование клиентов о принимаемых в отношении них "противолегализационных" мерах в объеме, достаточном для обеспечения клиенту возможности использовать полученные сведения при реализации механизма реабилитации.
В материалах отмечается, что порядок принятия банками решений об отказах, а также информирование клиентов о причинах принятия таких решений являются предметом анализа при проведении Центробанком надзорных мероприятий.
Комментарии
А сбер до сих пор не утруждаться объяснить почему он перенаправляет на кредитование в Сетелем, где %% ставка под 70-100% переплаты по итогу!!!
т.е. банк теперь обязан объяснить причину отказа в кредите? При наличии официального дохода, положительной кредитной истории и т.д.? Или это к данному случаю не относится??
А вот дудки! Заставляют банки пояснять причину отказа в проведении операций и/или открытия счета в банке. Хоть раз кому отказали в проведении операции или счет кому не открыли? Да банк тебя сам задолбит звонками: только открой, только возьми!
А нас учили что по 115ФЗ отказывать клиенту без объяснения причины. Там много веселого, в 115фз, в том числе и замораживать средства клиента