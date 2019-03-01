Путин отметил возросшую роль женщин в охране правопорядка

Президент России Владимир Путин, приветствуя в четверг, 28 февраля, гостей XI церемонии вручения Общероссийской общественной премии "Щит и роза", отметил растущую роль женщин в сфере охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности, пишет "Парламентская газета".

"Женщины играют все более значимую роль в сфере охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности. Они осваивают новые специальности, эффективно решают ответственные задачи, твердо стоят на страже закона и справедливости", – подчеркнул Путин.

Осенью 2018 года Путин заявил, что активное участие женщин в бизнесе и в развитии экономики имеет колоссальное значение для страны.