Путин отметил возросшую роль женщин в охране правопорядка

Президент России Владимир Путин, приветствуя в четверг, 28 февраля, гостей XI церемонии вручения Общероссийской общественной премии "Щит и роза", отметил растущую роль женщин в сфере охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности, пишет "Парламентская газета".
"Женщины играют все более значимую роль в сфере охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности. Они осваивают новые специальности, эффективно решают ответственные задачи, твердо стоят на страже закона и справедливости", – подчеркнул Путин.
Осенью 2018 года Путин заявил, что активное участие женщин в бизнесе и в развитии экономики имеет колоссальное значение для страны.
Комментарии
Возросшая зарплата и повысила роль женщины в охране правопорядка и в армии кстати тоже. Везде поналезли...
Какая там роль... Сидят в кабинетах, бумажки перекладывают... А пока в декретах сидят, да по болезням за них мужики работают. А стаж идёт, звёзды на погоны падают, что так не работать. Синекура.
и на больничных отсиживаются.
устала - пошла на больничный.
зп идет.
очень удобно.
а потом они закатывают свои глазенки картинно и причитают, как им тяжело на службе, вам не понять!!