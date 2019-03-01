Несколько ДТП произошло рано утром на подъезде к Барнаулу

В пятницу утром, 1 марта, на Правобережном тракте на подъезде к Барнаулу произошло сразу несколько ДТП, сообщил читатель портала Amic.ru.

По словам очевидца, только на подъезде к Барнаулу пострадали шесть автомобилей. При этом в качестве причины он указал гололед.

Подробности одного из ДТП сообщили в краевом управлении ГИБДД. Как отметили в отделе пропаганды, в Первомайском районе на 223-м км трассы Р-256 водитель автомобиля "Мазда", который двигался со стороны Барнаула в сторону Бийска, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Тойота".

В итоге пострадали водитель "Тойоты" и пассажирка "Мазды". Мужчину госпитализировали в Городскую больницу №1 в Барнауле, а женщину отправили в Первомайскую районную больницу.