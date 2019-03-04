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Альфа-Банк объявил финансовые итоги деятельности за 2018 год

, ИА "Амител"
Отчетный период ознаменован для банка устойчивым ростом по основным направлениям
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Банковская группа "Альфа-Банк", в которую входит ABH Financial*, АО "Альфа-Банк" и дочерние компании, объявила о результатах своей работы за 2018 год на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). За это время Группа продемонстрировала качественную положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности, усилила свои позиции на рынке, еще раз доказав устойчивость своей бизнес-модели.

Чистая прибыль Банковской группы за 2018 год выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и достигла 1 321 млн долларов (против 798 млн долларов по итогам 2017 года).

"В 2018 году Альфа-Банк вновь продемонстрировал качественный рост по ключевым показателям финансовой деятельности и подтвердил лидирующие позиции крупнейшего частного банка страны. Мы расширили клиентскую базу, нарастили кредитование, особенно в розничном сегменте, улучшив при этом качество активов. Покрытие операционных расходов чистыми комиссионными доходами достигло рекордного уровня. В течение года мы наблюдали существенный приток клиентских средств, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к банковской группе. В наступившем году мы продолжим развиваться опережающими темпами, усиливая позиции в приоритетных для нас сегментах бизнеса и продолжая повышать бизнес-эффективность", – прокомментировал Алексей Чухлов, заместитель председателя правления, главный финансовый директор.

В 2018 году объем чистого процентного дохода увеличился на 15,6% до 2 011 млн долларов за счет роста процентных доходов на фоне небольшого снижения процентных расходов. Показатель чистой процентной маржи (NIM) вырос до 4,8% по сравнению с 4,7% в 2017 г.

Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 15,6% по сравнению с прошлым годом и составил 978 млн долларов. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов на конец 2018 года составила 31,2%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигла рекордного уровня 79,1%.

Совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк" выросли на 5,5% по сравнению с прошлым годом и составили 47 199 млн долларов по состоянию на 31 декабря 2018 года. Без учета эффекта от ослабления рубля рост активов составил 18,7%.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 7,0% до 30 572 млн долларов по сравнению с 28 562 млн долларов США в конце 2017 года. Без учета курсового эффекта рост кредитного портфеля составил 22,4%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,4% до 24 499 млн долларов (без учета курсового эффекта – на 14,4%). Розничный кредитный портфель увеличился на 37,7% и составил 6 073 млн долларов (без учета курсового эффекта – на 66,0%).

За прошедший год Группой отмечалось дальнейшее повышение качества кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов (90+ дней) сократилась с 2,3% в конце 2017 года до 1,4%. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами консервативно высокое и на конец года составляет 208,5%. Ставка резервирования на конец 2018 года сохранилась на уровне прошлого года и составила 2,9%.

Доля кредитов третьей стадии в соответствии с МСФО9 составила 3,4% от кредитного портфеля, при этом 30,4% из них не являются просроченными. Покрытие резервами кредитов третьей стадии составляет 51,1%.

Обязательства Банковской группы "Альфа-Банк" увеличились на 4,3% до 40 001 млн долларов по состоянию на 31 декабря 2018 года. Средства клиентов увеличились на 8,6% до 32 106 млн долларов (без курсового эффекта рост составил 24,0%). При этом объем текущих счетов вырос на 11,6%, а их доля в средствах клиентов составила 50,4%. Доля рынка по средствам физических лиц до востребования достигла рекордных 10,04%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.

Капитал Банковской группы "Альфа-Банк" за отчетный период вырос на 12,8% до 7 198 млн долларов с 6 382 млн долларов в конце 2017 года. Поддержку капиталу оказал успешный выпуск бессрочных еврооблигаций в размере 500 млн долларов в январе 2018 года. Показатели капитала по стандартам Базель III поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 18,2% и 17,3% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской группы.

Банковская группа "Альфа-Банк" по результатам 2018 года заняла позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В 2018 году Банковской группе удалось существенно усилить свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности:

– доля на рынке корпоративного кредитования выросла до 4,60% по сравнению с 4,20% на начало 2018 года;
– доля на рынке розничного кредитования выросла до 2,96% по сравнению с 2,33%;
– доля на рынке кредитных карт выросла до 11,17% по сравнению с 8,46%;
– доля на рынке привлечения средств физических лиц до востребования выросла до 10,04% по сравнению с 8,73%;
– банк усилил свои позиции на рынке привлечения средств розничных клиентов и занял третье место среди крупнейших российских банков, нарастив долю рынка до 3,75% с 3,11% на начало года.

Высокий уровень кредитоспособности Банковской группы "Альфа-Банк" подтверждается и высокими кредитными рейтингами – наивысшими среди российских частных банков. 27 февраля 2018 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings* повысило долгосрочный кредитный рейтинг Альфа-Банка до "BB+" с "BB", прогноз по рейтингу "Стабильный". По мнению агентства, несмотря на сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию, Банковская группа "Альфа-Банк" занимает сильную бизнес-позицию на российском рынке и по-прежнему поддерживает высокое качество профиля рисков. 12 февраля 2019 международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service* повысило долгосрочный рейтинг депозитов Aльфа-Банка в иностранной валюте до Ba1 c Ba2, прогноз "Стабильный", а также повысило долгосрочный рейтинг риска контрагента до Baa3 c Ba1. 29 ноября 2018 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings* подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Альфа-Банка на уровне "ВВ+" со "Стабильным" прогнозом. 13 ноября 2018 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство подтвердило кредитный рейтинг Альфа-Банку на уровне АА (RU), прогноз "Стабильный". 10 июля 2018 года рейтинговое Агентство Эксперт РА подтвердило Альфа-Банку рейтинг по национальной шкале на уровне ruАА, прогноз "Стабильный".

Финансовые результаты Группы "Альфа-Банк" составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудированы компанией PriceWaterhouseCoopers*.

АО "Альфа-Банк"
*ЭйБиЭйч Файнаншиал, ЭсэндПи Глобал Рэйтингс, Мудис Инвесторс Сёвис, Фитч Рэйтингс, Прайс Уотерхаус Куперс – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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