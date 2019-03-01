Пора безумств: яркие цитаты о весне

Вроде бы, чем начало марта отличается от февраля? И все-таки, в эти дни что-то происходит вокруг. Даже воздух, кажется, становится совсем другим. Весной хочется обновления и радости, весной пробуждаются чувства и обостряются желания. И почему-то весна – это именно то время года, которого очень ждут. Но для каждого человека с весной связаны свои, особенные впечатления. Сегодня, 1 марта, в честь наступления весны Amic собрал подборку красивых цитат известных людей, связанных с этим временем года.