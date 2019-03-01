Пятница, 1 Март, 12:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,89
€ 74,97
240194
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рубки в ленточных борахКоммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Онлайн-конференция со специалистами СПИД-центра
Новости

Поезд-музей с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Барнаул

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Выставка будет работать в Барнауле несколько часов
Фото: syriantrain.mil.ru

Фото: syriantrain.mil.ru

Поезд военно-исторической акции "Сирийский перелом" с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Барнаул. Об этом на заседании организационного комитета "Победа" сообщил военный комиссар Алтайского края Сергей Карташенко.

Выставка демонстрирует трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов. Всего выставка проедет по 60 городам России от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы.

На железнодорожную станцию Барнаула воинский эшелон прибывает 15 марта в 3:45 по местному времени. В 11:30 эшелон будет подан на первый путь вокзала, где и будет находиться в течение двух часов, после чего поезд отправится дальше.

В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов.

Будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах будут размещены также БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

Всего предусмотрен показ более 500 образцов трофейной техники вооружения, также будет организована концертная программа с творческими коллективами, сообщил Карташенко.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

1.03.2019 11:20
- гость -

трофейным оружием сирийских боевиков

А они точно не ополченцы или сторонники федерализации, которые восстали против алавитской хунты, ведь папка Башарки пришёл к власти в результате военного переворота?

0  0
1.03.2019 11:30
- гость -

как много однако аж 2 часа
из них можно спокойно отнять 10 минут перед отправкой - "освободите вагоны", минут 30 чисто митинг-открытие, минут 5-10 на старт перед митингом итого максимум минут 70 на осмотр всего состава и это если не пустят (что мало вероятно) показательную экскурсию для митинговавших, вперед которых нельзя будет идти смотреть. они в свою очередь неспешным шагом "cъедят" минут 30-40
итого максимально-вероятное время на осмотр композиции будет 30-40 минут для всех и это в разгар пятничного рабочего дня
ндяяя занавес
ps: а так хотел детям показать со школы еще надо забирать, то есть минус по честному рабочий день

0  0
1.03.2019 11:42
- гость -

1.03.2019 11:30
- гость -
---
понятно, как ночь в музее, все бегом-бегом

0  0
1.03.2019 11:50
Циничный котик

Позорное зрелище, по сути являющееся пропагандой войны. Тогда уже погрузите на поезд остатки сбитых российских самолетов, портреты погибших-экспонаты, объясняющие цену, которая за эти «трофеи» уплачена!

0  0
1.03.2019 11:52
Vanadiy2014

Выглядит воинственно.

0  0
1.03.2019 11:53
- гость -

Если ВС РФ не участвовали в сухопутной операции, как неоднократно заявляли Путин и Шойгу, то откуда трофеи? Сперли у своих союзников из Ирана и Хизбаллы?

0  0
1.03.2019 11:54
гiсть

Циничный котик, за чей счет банкет будет? Госдеп проплатит?

0  0
1.03.2019 11:59
Циничный котик

1.03.2019 11:54
гiсть
Циничный котик, за чей счет банкет будет? Госдеп проплатит?

Банкет за наш счёт, а ты свидомый думал, что военную операцию в Сирии гос.деп оплачивает?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
12:14
Крупный пожар произошел в барнаульской промзоне 0
12:02
Многодетным родителям предлагают выделить "одно окно" в МФЦ 1
11:49
Лучшие фото национального конкурса Sony World Photography Awards 0
11:33
Симоньян рассказала, как постоянно отдает свою зарплату на благотворительность 3
11:22
Пора безумств: яркие цитаты о весне 0
11:14
Поезд-музей с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Барнаул 8
11:03
Школьницу поспешно выписали из больницы и отправили умирать в психушку 4
10:49
Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Барнауле 0
10:36
Ликвидирована коммунальная авария на улице Чеглецова в Барнауле 0
10:24
Несколько ДТП произошло рано утром на подъезде к Барнаулу 3
10:23
ВИЧ – это приговор? Онлайн-конференция со специалистами СПИД-центра
Проблема заражения ВИЧ/СПИДом в современном обществе продолжает оставаться одной из самых актуальных
10:15
В Кузбассе открылось представительство Альфа Private от Альфа-Банка 0
10:14
Путин отметил возросшую роль женщин в охране правопорядка 3
10:01
Весна в Барнауле начнется с яркого события 0
09:52
ЦБ обязал банки объяснять клиентам причины отказов в обслуживании 4
09:48
На Алтае строят искусственные гнездовья для редкой хищной птицы 1
09:34
Более 500 подарков получили добросовестные клиенты АО "Алтайэнергосбыт" 0
09:23
Курильские острова предложили переименовать депутаты Госдумы 4
09:12
Трамвай и автобус встретились в Барнауле в самом начале рабочей смены 0
09:02
Больше мобильного интернета: "Билайн" в 2018 году в 1,5 раза увеличил сеть LTE 12
08:55
Епископ Тарусский улетает служить на Алтай, чтобы управлять Бийской епархией 2
08:48
Житель Алтая получил награду за спасение двухлетней девочки, выброшенной из окна 6
08:32
На Алтае загорелись новые маленькие звезды спортивной гимнастики 3
08:25
Алтайская ФСБ разоблачила аферу на 6 млн руб при прокладке электросетей 5
08:06
Жители Алтайского края перестали брать кредиты наличными 0
07:50
Мартовские коты: домашние питомцы, которые любят греться на солнышке 0
07:34
Перекресток, где часто нарушают ПДД в Барнауле, ждет реконструкция 43
07:22
Много белых пятен: арендатор барнаульского парка "Изумрудный" пояснил позицию 16
07:13
Двухуровневую квартиру с библиотекой продают в центре Барнаула за 11,5 млн руб. 5
07:02
Вдвое больше выбора: салон обоев "Декорация" теперь в ТВК "Республика" 0
06:48
На медицину в Алтайском крае дополнительно выделили 1 млрд рублей 5
06:32
Ожидание и реальность: первый день весны в России 0
06:17
Весна в Алтайском крае начинается с тепла до +8 градусов 0
06:01
Дела житейские: обзор активности алтайских депутатов за февраль 1
05:33
Умер композитор Андре Превин, получивший четыре "Оскара" 0
04:09
Глава Сбербанка рассказал, когда ставка по ипотеке снизится до 8% 7
03:28
ФСБ возбудила дела из-за "китовой тюрьмы" в Приморье 0
02:09
32 самолета вели воздушный бой между Индией и Пакистаном 8
01:14
Ученые создали дрожжи с генами марихуаны 1
00:31
Число фишинговых атак за год выросло в 4,5 раза 0
23:51
Умер сценарист "Земли Санникова" Владислав Федосеев 0
23:27
Семь лыжников попали под лавину в Карачаево-Черкесии, один погиб 0
23:08
Роскомнадзор накажет Facebook за игнор 2
22:49
Майора Черноморского флота осудили за шпионаж на Украину 0
22:26
ФАС предлагает установить максимальную цену госномеров 0
22:07
СМИ: Роскомнадзор случайно заблокировал мобильный банк ВТБ 0
21:45
Объявлено, когда устранят коммунальную аварию в Барнауле 0
21:25
Украина откажется от Евровидения-2020, если победит Лазарев 2
21:04
Два человека погибли при падении легкомоторного самолета на дом 0
20:43
Медведев рассказал о дополнительных выплатах неработающим пенсионерам 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.