Поезд военно-исторической акции "Сирийский перелом" с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Барнаул. Об этом на заседании организационного комитета "Победа" сообщил военный комиссар Алтайского края Сергей Карташенко.

Выставка демонстрирует трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов. Всего выставка проедет по 60 городам России от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы.

На железнодорожную станцию Барнаула воинский эшелон прибывает 15 марта в 3:45 по местному времени. В 11:30 эшелон будет подан на первый путь вокзала, где и будет находиться в течение двух часов, после чего поезд отправится дальше.

В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов.

Будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах будут размещены также БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

Всего предусмотрен показ более 500 образцов трофейной техники вооружения, также будет организована концертная программа с творческими коллективами, сообщил Карташенко.