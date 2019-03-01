Поезд военно-исторической акции "Сирийский перелом" с трофейным оружием сирийских боевиков приедет в Барнаул. Об этом на заседании организационного комитета "Победа" сообщил военный комиссар Алтайского края Сергей Карташенко.
Выставка демонстрирует трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов. Всего выставка проедет по 60 городам России от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы.
На железнодорожную станцию Барнаула воинский эшелон прибывает 15 марта в 3:45 по местному времени. В 11:30 эшелон будет подан на первый путь вокзала, где и будет находиться в течение двух часов, после чего поезд отправится дальше.
В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов.
Будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах будут размещены также БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.
Всего предусмотрен показ более 500 образцов трофейной техники вооружения, также будет организована концертная программа с творческими коллективами, сообщил Карташенко.
Комментарии
трофейным оружием сирийских боевиков
А они точно не ополченцы или сторонники федерализации, которые восстали против алавитской хунты, ведь папка Башарки пришёл к власти в результате военного переворота?
как много однако аж 2 часа
из них можно спокойно отнять 10 минут перед отправкой - "освободите вагоны", минут 30 чисто митинг-открытие, минут 5-10 на старт перед митингом итого максимум минут 70 на осмотр всего состава и это если не пустят (что мало вероятно) показательную экскурсию для митинговавших, вперед которых нельзя будет идти смотреть. они в свою очередь неспешным шагом "cъедят" минут 30-40
итого максимально-вероятное время на осмотр композиции будет 30-40 минут для всех и это в разгар пятничного рабочего дня
ндяяя занавес
ps: а так хотел детям показать со школы еще надо забирать, то есть минус по честному рабочий день
1.03.2019 11:30
- гость -
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понятно, как ночь в музее, все бегом-бегом
Позорное зрелище, по сути являющееся пропагандой войны. Тогда уже погрузите на поезд остатки сбитых российских самолетов, портреты погибших-экспонаты, объясняющие цену, которая за эти «трофеи» уплачена!
Выглядит воинственно.
Если ВС РФ не участвовали в сухопутной операции, как неоднократно заявляли Путин и Шойгу, то откуда трофеи? Сперли у своих союзников из Ирана и Хизбаллы?
Циничный котик, за чей счет банкет будет? Госдеп проплатит?
1.03.2019 11:54
гiсть
Циничный котик, за чей счет банкет будет? Госдеп проплатит?
Банкет за наш счёт, а ты свидомый думал, что военную операцию в Сирии гос.деп оплачивает?