В Калининградской области в приемном покое психиатрической больницы № 2 скончалась 15-летняя девочка, которая в течение нескольких дней чувствовала себя плохо, но врачи не могли поставить точный диагноз и отправили в психбольницу, пишет местное издание "Клопс", публикуя полную историю.

По словам матери, сначала у девочки отнялись ноги, и она едва не потеряла сознание. Ребенка на машине скорой помощи доставили в Центральную больницу города Гусева, в котором она проживала, а затем перевели в нейрохирургическое отделение Детской областной больницы.

За неделю девочка потеряла около 10 килограммов веса, с трудом шевелила руками, еле держала голову, координация была совершенно нарушена. При обследованиях врачи нашли незначительные отклонения в работе желудочно-кишечного тракта. Томография не показала серьезных изменений в организме.

После девочка оглохла на одно ухо и почти потеряла голос. Вечером ей стало трудно дышать, участился пульс.

В этот же день врачи сообщили матери, что для дальнейшего лечения дочь направляют в психиатрический диспансер, так как у нее тяжелая депрессия. Девочку поспешно выписали из больницы. По словам матери, для перевозки даже не предоставили машину.

"21 февраля я сказала доктору, что накануне ей было плохо. Но он быстро вручил нам выписку. Медсестра померила дочке пульс – он был больше 150 ударов в минуту. Давление очень низкое – верхнее меньше 70 единиц", – рассказала мать умершей.

"Когда я поднимала дочь, чтобы усадить ее в кресло, не удержалась, и мы вместе упали. Нам помог стоявший рядом мужчина. По пути посмотрела Геле в глаза и ужаснулась: у нее зрачки будто пульсировали – они то увеличивались до размера радужки, то уменьшались до точки. Она сказала, что ослепла", – со слезами вспоминает мать.

В приемном покое психбольницы во время оформления документов девочка умерла. Матери выдали заключение о смерти, в котором указана причина: "левожелудочковая недостаточность", к которой привела "кардиомиопатия неуточненная".

Мать рассказывает, что все это время девочка шептала, что вот-вот потеряет сознание. Перед ними на госпитализацию оформляли мальчика. Медсестра не спеша заполняла бланки. Прошло около полутора часов. "Она подсовывала нам листок и ручку. Я была в полной растерянности. Попыталась усадить Гелю, и тут лицо дочери перекосилось в судороге. Оно мгновенно пожелтело, челюсти неестественно "переломало", это было как в фильме ужасов... Я истошно заорала. К нам бросились люди, медбрат начал ее откачивать…" – вспоминает женщина.

Местная прокуратура сообщила матери, что проведет проверку. Женщина также собирается обращаться в Росздравнадзор и Следственный комитет, считая, что действия медицинских работников можно квалифицировать как уголовное преступление. В местном Минздраве ситуацию комментировать отказались. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что проверка по данному факту уже проводится.