27 февраля 2019 года в Алтайском государственном медицинском университете состоялась ежегодная конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся с участием членов ученого совета, делегатов и представителей от всех структурных подразделений вуза.

Почетными гостями конференции стали депутаты Государственной думы РФ Николай Герасименко и Валерий Елыкомов, председатель Медицинской палаты Алтайского края, член-корреспондент РАН Яков Шойхет, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Ирина Козлова, руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко, представители профильных министерств края, администрации города Барнаула, районных администраций, ректоры и проректоры ведущих вузов края.

Главным вопросом повестки конференции стали итоги деятельности Алтайского медуниверситета за четыре года – с 2015 по 2018 год – и задачи на текущий 2019 год. Такой масштабный анализ показателей деятельности, основных сфер развития вуза был представлен на конференции впервые. С подробным докладом выступил ректор АГМУ Игорь Салдан.

Игорь Петрович подчеркнул, что в отчетном периоде вуз продолжил поступательное развитие по всем ключевым направлениям. Для решения задачи по повышению качества подготовки высококвалифицированных медицинских специалистов продолжено развитие ведущих клинических кафедр вуза, усилено взаимодействие с исполнительной и законодательной властью, профильным министерством здравоохранения. Отвечая запросам времени, переформатирован образовательный и учебный процесс – в сторону увеличения практико-ориентированности подготовки будущих врачей и провизоров, обучения смежным специальностям, в том числе путем взаимодействия по сетевому принципу обучения с четырьмя ведущими университетами края.

В отчетном периоде Алтайский медуниверситет улучшил позиции в российских рейтингах, а также вошел в новые международные рейтинги, занимая достойные места и опережая ведущие медицинские вузы страны. В частности в 2018 году АГМУ занял третье место из 48 медвузов РФ в рейтинге "Социальный навигатор" (2015 год – 8-е место), вошел в топ-100 первого рейтинга лучших вузов России по версии авторитетного издания Forbes, на протяжении четырех лет удерживает позиции в первой сотне рейтинга ARES и др.

Безусловной заслугой всего коллектива ректор назвал выполнение и перевыполнение на протяжении последних четырех лет всех показателей ежегодно проводимого Министерством образования России мониторинга эффективности вузов. По итогам последнего рейтинга АГМУ находится во второй лиге эффективных вузов и занимает 20-е место среди 1298 вузов России, пятое место среди 55 медицинских вузов страны и первое место в Алтайском крае.

Качество преподавания подтверждается и тем, что впервые в 2018 году высший статус "Лучшие образовательные программы инновационной России" завоевали все пять реализуемых вузом учебных программ.

С открытием в 2016 году Института довузовского образования АГМУ стал более системно курировать весь спектр работы со школьниками Алтайского края – с младших классов до выпускников. Наибольшее внимание уделяется учащимся 7-11 классов, для которых работают профильные медицинские классы, профильные академические школы вуза, очные и заочные курсы по подготовке к ЕГЭ по химии и биологии. Совместно с депутатами Госдумы РФ реализуется пилотный проект "Будущие кадры современного здравоохранения" по бесплатной подготовке к поступлению в вуз школьников из отдаленных районов края.

"Как результат этой работы – наш вуз стал еще более востребованным среди школьников Алтайского края и других регионов России", – отметил Игорь Салдан.

В 2018 году в АГМУ поступило рекордное количество человек – это почти 1200 студентов из 25 регионов России и 15 зарубежных стран. При этом почти 60% – выпускники школ Алтайского края. Впервые введена повышенная стипендия лучшим студентам, набравшим при поступлении 240 и более баллов ЕГЭ. Ее размер за один учебный год составит 100 тысяч рублей.

Отмечается значительный рост среднего балла поступающих на целевые места – более 71. Этому способствует продолжающаяся совместная работа профессорско-преподавательского состава, коллектива вуза с Министерством здравоохранения Алтайского края, с главными врачами ЛПУ края. При этом резко возрос и проходной балл на бюджетные места – с 71 до 78 баллов. И как результат – средний балл ЕГЭ увеличился с 63 до 69.

Более чем в 3 раза увеличилось количество иностранных студентов. И сегодня они обучаются уже на трех факультетах (лечебном, стоматологическом, фармацевтическом) на английском языке.

Стало традиционным ежегодное проведение студенческих профильных олимпиад по учебным дисциплинам, за 4 года их количество увеличилось более чем в 3 раза.

Продолжено внедрение инноваций в учебный процесс. Развивается симуляционное обучение, цифровизация, ведены предметы "Конфликтология", "Культура общения с пациентом", "Психология медицинской деятельности", "Юридические основы деятельности врача".

За 4 года почти в 3 раза увеличено количество обучающихся в ординатуре и количество специальностей. Более 80% выпускников ординатуры остаются в крае для работы по специальности. В дальнейшем вуз планирует увеличить набор в ординатуру до 400 человек в год и проводить обучение ординаторов 2 курса на рабочих местах в ЛПУ.

На развитие научной деятельности за 4 года в вузе выделено около 300 млн рублей. Существенный рост по итогам 2018 года был отмечен в изобретательской деятельности: ученые АГМУ получили свыше 30 объектов интеллектуальной собственности (патенты и т. д.) против 11 в 2015 году, то есть данный показатель увеличился в 3 раза. В 2018 году было заключено лицензионное соглашение с Томским онкодиспансером на практическое использование методик АГМУ, одобренное на федеральном уровне экспертами Роспатента и рассчитанное на 5 лет.

После существенного обновления состава в 2018 году возобновлена деятельность диссертационного совета по специальностям "Гематология, кардиология, внутренние болезни", в планах – увеличение количества защит диссертаций.

По итогам 2018 года в полном объеме выполнены исследования по трем темам государственного задания Министерства здравоохранения РФ с финансированием в размере 6,8 млн руб. В этом году планируется расширить тематику исследований.

В вузе уделяется особое внимание развитию студента и формированию всесторонне развитой личности будущего врача. Кроме образовательной и научной деятельности, продолжается развитие культуры, творчества и спорта среди студентов.

В вузе поддерживаются сложившиеся традиции и закладываются новые. Это шествие памяти военных медиков "Дорогой милосердия" на 9 мая, проведение Дней истории вуза. Возрожден музей истории АГМУ и медицины Алтая, перевезенный из Рубцовска, он насчитывает 25 тысяч экспонатов. Лучшие студенты получают стипендии имени выдающихся ученых – профессоров В. Н. Крюкова, И. И. Неймарка, З. С. Баркагана. Около главного корпуса открылась аллея голубых елей в честь почетных профессоров.

Продолжается совершенствование дополнительного профессионального образования. Только в 2018 году в вузе прошли обучение по программам дополнительного профессионального и непрерывного медицинского образования 7300 врачей. И с каждым годом количество слушателей растет.

Для реализации четырехстороннего соглашения между вузом, Минздравом Алтайского края, ТФОМС и Росздравнадзором о стратегическом партнерстве в рамках мероприятий по снижению смертности (онкология, кардиология, пульмонология; младенческая смертность) актуализированы учебные программы для врачей с учетом клинических рекомендаций.

По итогам работы клиник вуза за 4 года наблюдается увеличение количества посещений пациентов. В том числе это обусловлено расширением приема по ОМС в целях повышения доступности для населения качественной медицинской помощи.

Открыто новое стоматологическое отделение на 12 стоматологических установок, которое будет оказывать медицинскую помощь населению в рамках ОМС, а также обучать студентов клиническим навыкам. Это повысит качество подготовки врачей-стоматологов. На оборудование отделения было затрачено 10 млн рублей из внебюджетных средств вуза.

За прошедшие четыре года значительно улучшена материально-техническая база вуза. Открыты новые учебные корпуса, выполнен ремонт кафедр, обновлены спортивные объекты и студенческие столовые, закуплено оборудование.

С 2015 года заработная плата работников АГМУ увеличилась в 1,5 раза и составила 232% к средней заработной плате в Алтайском крае. Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава составляла в 2018 году 52,9 тысячи рублей, научных сотрудников – 69,8 тысячи, работников вуза – 39,8 тысячи рублей.

Подводя итог выступления, ректор обозначил ключевые задачи на 2019 год. В частности, вузу предстоит подготовиться к плановой проверке Рособрнадзора. В образовательной деятельности планируется увеличить количество обучающихся в вузе до 6000 человек, ежегодно принимая до 1200 человек, из них не менее 60-70% должны быть выпускниками школ края за счет увеличения количества бюджетных и целевых мест. Будет осуществляться подготовка на клинических базах (рабочих местах) будущих участковых врачей (терапевтов, педиатров, стоматологов) и ординаторов второго курса, планируется открытие новых специальностей.

В научной деятельности перед вузом стоит задача по расширению тем исследований, выполняемых в рамках государственного задания, дальнейшее взаимодействие с Алтайским биофармацевтическим кластером и др.

Будут сохранены все стимулирующие выплаты сотрудникам вуза (почетным профессорам, заслуженным врачам, работникам высшей школы, доплата за выслугу лет, ежеквартальные премии), продолжится увеличение заработной платы преподавателей, научных работников и сотрудников вуза до 250-300% к средней заработной плате в крае.

Планируется расширить географию проведения выездных циклов с ориентиром на страны ближнего зарубежья, увеличить количество учебных программ, реализуемых в рамках ДПО и НМО и др.

Дальнейшее развитие получат медицинские клиники вуза с расширением объема медицинских услуг, оказываемых населению. Продолжится развитие материально-технической базы вуза.

В завершение выступления Игорь Салдан высказал слова благодарности в адрес всего коллектива вуза: "Я благодарю вас за продуктивную совместную работу во благо развития нашего родного медицинского университета. Впереди много задач для развития вуза, которые нам решать вместе".

Доклад ректора в своих выступлениях поддержали депутаты Госдумы, руководители регионального отделения ОНФ, Медицинской палаты края, профессора вуза, представители факультетов и кафедр вуза, молодежной профсоюзной организации АГМУ.