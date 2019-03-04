Падали, поднимались, смеялись и говорили скороговорки. В разгаре репетиции пятого, юбилейного сезона театрального проекта журнала "Автограф" "Большая сцена".

Напомним, что в этом сезоне "Большую сцену" поддержал Комитет по культуре г. Барнаула и Алтайский театр музыкальной комедии, партнером проекта выступил ПАО "Ростелеком". Главный режиссер проекта – Леонид Черкашенинов, заслуженный работник культуры РФ, заведующий кафедрой режиссуры праздников Алтайского государственного института культуры. Финальный показ спектакля состоится 18 апреля 2019 года во Дворце культуры г. Барнаула. Зрители увидят 4 разные постановки – от классических сцен до ломающих театральные стандарты.