Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время прямого эфира на YouTube в трансляции канала "60 минут" заявила, что не получает заплату, поскольку всю ее отдает в благотворительные организации, сообщает РИА "Новости".

Симоньян отметила, что отдает всю заплату на благотворительность, потому что она работает на государство. Она убеждена, что получаемая ею зарплата – это "государственные деньги".

Маргарита Симоньян заявила, что ни в чем не нуждается, так как есть доходы ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна.

"Я просто вот эти деньги из государственного бюджета, которые я лично получаю, – я их отдаю людям, мне так спокойней", – подчеркнула Симоньян.