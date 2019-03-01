Фото: садово-флористический центр "Соцветие"

Новый сорт белоснежных хризантем, получивших название Алтай, вывели в Голландии – создателем цветов является компания Dekker Chrysanten ("Деккер Хризантен").

Выведение нового сорта хризантемы – задача не из легких. В среднем на это уходит три года. После создания новинка тестируется в разных тепличных хозяйствах в Голландии, которые соответствуют высоким требованиям российских покупателей цветов.

В 2017 году отдел селекции "Деккер Хризантен" создал белоснежный сорт Алтай. Цветок назван в честь фантастически красивого Алтайского края, жители которого очень любят белые хризантемы.

Отличительными особенностями сорта Алтай являются:

великолепная транспортировка на дальние расстояния, хризантемы Алтай хорошо доезжают из Голландии в Россию (Алтай) без повреждений;

очень пышная декоративная хризантема с зеленой сердцевиной и высоким декоративным коэффициентом;

цветок распускается, растет в вазе, становится еще более пышным через несколько дней после того, как выставить его в воду в моно- или смешанном букете.

Сейчас сорт Алтай продолжают тестировать в тепличных хозяйствах "ВанноВа", собственных теплицах "Деккер Хризантен", у производителя хризантем "Ван Гейл" и "Герлинко". При этом на данные цветы уже имеется большой спрос на российском рынке.

В настоящее время в Барнауле сорт хризантем Алтай можно приобрести у партнера "Деккер Хризантен" – фирмы "Соцветие". В ближайшее время в краевой столице состоится презентация этого сорта цветов, которая станет дополнительным толчком для голландских производителей хризантем к выращиванию сорта Алтая на регулярной основе.