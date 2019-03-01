Мутко утвердил шаги по предотвращению взрывов бытового газа в домах

Вице-премьер Виталий Мутко утвердил план действий, направленных на предотвращение происшествий, которые связаны с нарушениями использования газа в быту. Соответствующий документ размещен на сайте правительства России.

План состоит из 15 мероприятий. В частности предусматривается проведение проверок организации работ по содержанию газового оборудования в многоквартирных домах, а также вентиляционных каналов и дымоходов. Проверки будут проводить региональные органы государственного жилищного надзора.

По результатам проверок до 15 мая в правительство РФ представят доклад, после чего до 30 мая Минстрою поручено подготовить и утвердить план по устранению выявленных при проверках недостатков.

Минстрою, МЧС и Ростехнадзору поручено до 30 мая представить в кабмин информацию о причинах происшествий, связанных с нарушением правил использования бытового газа.

Также предусмотрено совершенствование законодательства в данной сфере, внесение согласованных с Госдумой изменений в Правила пользования газом, касающихся обеспечения безопасности при использовании и содержании внутриквартирного и внутридомового газового оборудования при предоставлении услуги по газоснабжению.

Планируется выработать предложения, касающиеся упрощения доступа в квартиры для проверки газового оборудования, в частности путем привлечения участковых к поквартирным обходам.

Предполагается также разработать предложения по повышению требований одорирования бытового газа и предложений по порядку оборота баллонов со сжиженным газом, включая проверку, учет и контроль баллонов.

Кроме того, планируется ввести запрет на оборот бытового газоиспользующего оборудования, которое не предусматривает автоматическую остановку подачи газа при прекращении горения.