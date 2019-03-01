Многодетным родителям предлагают выделить "одно окно" в МФЦ

В Совфеде предлагают создать для многодетных семей систему "одного окна" для консультаций и подачи документов, чтобы родители получали меры поддержки без излишней бюрократии и проволочек, пишет "Парламентская газета".

Письмо с инициативами направит вице-премьеру Татьяне Голиковой председатель Временной комиссии палаты регионов по совершенствованию правового регулирования госконтроля Андрей Кутепов.

В письме Кутепов сообщает, что во многих регионах многодетные семьи жалуются на необходимость собирать множество документов для оформления мер поддержки. Причем при оформлении разных услуг приходится каждый раз приносить пакет одних и тех же документов заново, так как их не вносят в базу данных раз и навсегда.

Также, как отмечается, в МФЦ зачастую нет специалистов, которые могли бы подсказать многодетным родителям, какие меры поддержки им положены, чтобы можно было оформить их все сразу. А функционирующая система ЕГИССО не дает нужной информации многодетным семьям, так как в ряде регионов в принципе нет категории "многодетная семья".

Чтобы многодетные семьи могли получать меры поддержки быстро и без лишних сложностей, Кутепов предлагает ввести несколько новшеств. В частности организовать в МФЦ "одно окно" для многодетных семей или назначить специалиста, который сможет проконсультировать их для оформления мер поддержки. Также необходимо создать и механизм по аналогии с "личным кабинетом", где будут размещаться документы многодетной семьи, чтобы исключить бесконечное предоставление одних и тех же бумаг (свидетельства о рождении детей, паспорта, СНИЛС и других), считает сенатор.

Кутепов также выражает надежду, что в правительстве РФ поддержат внесенный им в Госдуму законопроект, по которому детей из многодетных семей обязаны принять в детский сад по месту жительства в первоочередном порядке наравне с другими льготниками – например, детьми военнослужащих. Инициатива вводит еще одну обязанность – зачислять братьев и сестер из многодетной семьи в одно дошкольное учреждение, если только родители не подпишут согласие на распределение детей по разным детским садам.

"Данные положения не потребуют никаких средств из федерального и региональных бюджетов, но существенно разгрузят родителей из многодетных семей и позволят им выйти на работу, что будет обеспечивать прирост семей со средним достатком, а не малоимущих семей", – отмечает Кутепов в письме.