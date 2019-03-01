Аварийных диспетчеров обязали за 5 минут давать ответ жильцам домов

Жильцы многоэтажек смогут дозвониться в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) в течение 5 минут, если же ответить за это время нет возможности, то в течение 10 минут диспетчер должен совершить обратный звонок, пишет "Парламентская газета".

Такой же срок отведен на рассмотрение заявок, поступивших в виде голосовых и электронных сообщений.

Новый регламент вводит поправки в законодательство об управляющих компаниях, они вступают в силу 1 марта. Они же предписывают, что заявки АДС должны регистрировать в круглосуточном режиме. Кроме того, теперь все разговоры при обращении жильцов в аварийную службу будут записываться.

Также установлены предельные сроки реагирования АДС на обращения жильцов:

30 минут – на локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем (отопление, канализация, водопровод и электросети);

2 часа – на ликвидацию засоров в канализации и мусоропроводе;

3 суток – устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем.

Чинить мелкие неисправности аварийщики будут в круглосуточном режиме (кроме засоров мусоропровода – его можно устранять только с 8:00 до 23:00).

В случае аварийного повреждения внутридомовых инженерных сетей, диспетчерская служба должна также сообщить о проблеме муниципальным органам власти.

АДС также обязаны контролировать сроки и качество исполнения заявок, в том числе с помощью фотофиксации и опросов жильцов.

Новые требования введены и для сотрудников АДС, которые работают по устранению неисправностей. Теперь они должны при себе обязательно иметь: