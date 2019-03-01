В Алтайском крае началась подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Первое заседание оргкомитета состоялось в правительстве региона в четверг, 28 февраля.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь представил доклад о ходе подготовки и остановился на основных мероприятиях. Он подчеркнул, что мероприятия данного плана должны способствовать как сохранению военно-исторического наследия, так и патриотического воспитания населения.

По словам Виталия Снесаря, на федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны. В проекте краевого плана основных мероприятий заложено оказание данного вида помощи.

Также он заявил, что в 2019 году в Алтайском крае жильем будет обеспечено минимум 35 ветеранов. Кроме того, формируются списки нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений. Ведется работа по улучшению медицинского обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны: проводится диспансерный осмотр ветеранов, оказание медпомощи вне очереди, включая медицинскую помощь на дому, обеспечение необходимыми лекарствами.

В краевом госпитале для ветеранов войн пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднику Великой Победы.

В регионе пройдут выставки, концерты и другие культурные мероприятия.

Центральным мероприятием станет торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона и шествие "Бессмертного полка".

Губернатор Виктор Томенко дал поручение до 15 марта доработать план основных мероприятий празднования Дня Победы.