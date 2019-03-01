95 млн рублей дополнительно выделено в Алтайском крае на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения. Об этом в пятницу, 1 марта, журналистам сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Деньги распределят по всем районам Алтайского края, основной упор будет сделан на ремонт стационарных учреждений, таких как Павловский и Озерский психоинтернаты. За счет дополнительных средств отремонтируют жилые корпуса, приобретут автомобили с подъемниками, предназначенные для перевозки людей на колясках, и детей, проходящих реабилитацию в учреждениях соцзащиты. Часть средств направят на нужды управлений, их в крае 50. "Мы являемся хранителями персональных данных получателей социальных выплат. Для нас очень важно иметь надежное программное и компьютерное обеспечение", – пояснила Наталья Оськина.

По словам министра, благодаря постоянному финансированию (ежегодно на эту отрасль выделяется 15 млрд рублей) в системе учреждений соцзащиты Алтайского края нет аварийных и пожароопасных зданий. Основная задача – сделать условия проживания и обслуживания граждан боле комфортными.

"Для пожилого человека сегодня важна доступность душевой, столовой. Где-то необходимо расширить дверные проемы, где-то оборудовать помещения для маломобильных граждан. Мы будем планомерно распределять, использовать целевые средства, для того чтобы сделать условия проживания максимально комфортными", – сообщила Наталья Оськина.

Напомним, ранее министр социальной защиты Алтайского края сообщила Amic.ru о том, что все 11 алтайских домов-интернатов для престарелых граждан, которые планировали ликвидировать в 2018 году, продолжат работу в штатном режиме.