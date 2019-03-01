Уклонение от военной службы главы Хакасии подтвердили в комиссариате

Глава Хакасии Валентин Коновалов находится в списке лиц, которые уклоняются от связанных с призывом на военную службу мероприятий, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на представителя военного комиссариата Красноярского края.

Отмечается, что для Коновалова должна быть определена степень годности в запасе, тогда он сможет получить военный билет или справку. Для получения документа он должен лично прибыть на призывную комиссию.

"Но так как он уклонялся, наверное, будет справка", – сказал представитель комиссариата РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в Сети появились публикации об уклонении главы Хакасии от призыва на военную службу.

Сам Коновалов назвал эти сведения клеветой, подтвердив, что в армии он действительно не служил.