Уклонение от военной службы главы Хакасии подтвердили в комиссариате

Глава Хакасии Валентин Коновалов находится в списке лиц, которые уклоняются от связанных с призывом на военную службу мероприятий, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на представителя военного комиссариата Красноярского края.
Отмечается, что для Коновалова должна быть определена степень годности в запасе, тогда он сможет получить военный билет или справку. Для получения документа он должен лично прибыть на призывную комиссию.
"Но так как он уклонялся, наверное, будет справка", – сказал представитель комиссариата РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, в Сети появились публикации об уклонении главы Хакасии от призыва на военную службу.
Сам Коновалов назвал эти сведения клеветой, подтвердив, что в армии он действительно не служил.
Комментарии
Блин, они кого там выбрали? В знак протеста наверное
А Томенко тоже не служил, посмотрел биографию, он с 17 до 25 лет на заводе работал, учился получается заочно, а заочникам отсрочку не дают. Значит по здоровью не смог
Сожрут они Коновалова! Любым способом сожрут. Он деньги в регион потащил, а зачем Москве такой конкурент? Сожрут.
Нашего бухгалтера-офшорного, Бисарабова, и прочих уклонистов ни хотят подтянуть ???
Дак ему 31 год вроде как уже, какой призыв ? Или я что-то упустил ? В мои годы до 28 вроде призывались. Или он запасник после кафедры ? Тех до 45 дергать можно.